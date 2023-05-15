أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائمة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي المقررة بعد غد الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت القائمة تواجد 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لويس لوبيز.

الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - روديجر - ميندي.

الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس.

الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - رودريغو - ماريانو دياز.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد، انتهت بتعادل ريال مدريد مع ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 1-1.

ويحتاج الريال في مباراة العودة للفوز لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي.

المصدر: realmadrid.com