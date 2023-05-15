أول قرار لإدارة نانت بحق المصري مصطفى محمد لرفضه "دعم المثليين"

قررت إدارة نادي نانت، فرض غرامة مالية على مهاجم الفريق، الدولي المصري مصطفى محمد بعدما رفض المشاركة أمام تولوز، أمس الأحد في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأكدت شبكة "RMC" الفرنسية، أن نانت فرض غرامة مالية على مصطفى محمد دون الكشف عن قيمة الغرامة.

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وكان النجم المصري البالغ من العمر 25 عاما قد رفض اللعب أمام تولوز، لرفضه ارتداء قميص يحمل شعار قوس قزح، في إطار حملة لرابطة الدوري الفرنسي لمحاربة رهاب المثلية.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن مصطفى محمد، أبلغ مسؤولي نادي نانت قبل لقاء تولوز، برفضه ارتداء قميص الفريق الذي يحمل شعار دعم المثلية.

وذكرت الصحيفة أن المهاجم المصري سافر مع تشكيلة نانت إلى تولوز، لكنه قرر البقاء في الفندق وعدم الذهاب إلى الملعب بعد رفضه ارتداء القميص الذي يدعم المثليين.

وبرر مصطفى محمد موقفه بنشره تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" جاء فيها: "رفضت المشاركة في مباراة تولوز.. لا أرغب في الجدل على الإطلاق لكن يجب عليّ أن أعبر عن موقفي".

Je n’ai pas pris part aujourd’hui au match Toulouse - Nantes.



Je ne souhaite pas du tout polémiquer mais je me dois de faire part de ma position.



Le respect des différences, ce serait le respect de l'autre, le respect de soi, le respect de ce qui sera mis en commun et de ce… — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) May 14, 2023

وأضاف: "احترام الاختلاف هو احترام للآخر، واحترام للذات، واحترام لما سيتم تبادله وما سيبقى مختلفا. أحترم جميع الاختلافات. أحترم جميع المعتقدات والقناعات".

وتابع: "هذا الاحترام يمتد إلى الآخرين ولكنه يشمل أيضا احترام معتقداتي الشخصية، ونظرا لجذوري وثقافتي وأهمية معتقداتي وقناعاتي، لم يكن من الممكن بالنسبة لي المشاركة في هذه الحملة".

واختتم مهاجم الزمالك السابق: "أتمنى أن يقابل قراري باحترام، بالإضافة إلى رغبتي في عدم الجدل حول تلك القضية وأن يتعامل الجميع باحترام".

المصدر: RMC + RT