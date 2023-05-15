الملاكمون الروس يتلقون دعوات للتصفيات الأوروبية للأولمبياد

صرح رئيس مجلس التدريب في الاتحاد الروسي للملاكمة إدوارد كرافتسوف بأنه من الأسهل على الروس الوصول إلى الأولمبياد عبر أوروبا وليس عبر آسيا.

جاء ذلك في تصريحات كرافتسوف لوكالة "تاس" اليوم الاثنين، حيث تابع: "تم إرسال الدعوات إلى ألبرت باترغازييف في فئة وزن 57 كلغم، وإلى فيسفولود شومكوف، وأعتقد أنهم أرسلوا دعوة كذلك إلى مسلم غادجيمحمدوف للمنافسة في التصفيات".

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وأضاف كرافتسوف أن الفريق سينتظر قرار المنافسة في دورة الألعاب الآسيوية، إلا أنه أشار، في الوقت نفسه إلى أنه سيكون من الأصعب على الملاكمين الروس الوصول إلى الألعاب الأولمبية عبر آسيا بسبب أن مستوى المنافسة أعلى منها في أوروبا.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أوصت، فبراير 2022، بعدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمنافسة بسبب الوضع حول أوكرانيا. وفي 4 مارس، منع الاتحاد الدولي للملاكمة IBA الرياضيين الروس من المشاركة في البطولات الدولية تحت رعاية الاتحاد المحلي. وفي 5 أكتوبر، ألغى الاتحاد الدولي للملاكمة تعليق مشاركة الملاكمين الروس والبيلاروسيين، وسمح لهم بالتنافس على الساحة الدولية برموز وطنية.

المصدر: تاس