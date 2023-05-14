بعبارة ضد فرنسا.. حكيمي "الغاضب" يكرر خطأ إبراهيموفيتش بقميص باريس (فيديو)

ارتكب المغربي أشرف حكيمي، مدافع فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، تصرفا مشابها لما فعله النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أثناء لعبه بقميص الفريق الباريسي في "حديقة الأمراء".

وتعرض أشرف حكيمي للطرد في الدقيقة 77 من مباراة فريقه أمام ضيفه أجاكسيو (5-0) التي جمعتهما مساء أمس السبت، في الجولة 35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مدافع باريس سان جيرمان وتوماس مانجاني لاعب أجاكسيو، بعد مشاجرة بين لاعبي الفريقين.

والتقطت عدسات الكاميرات أشرف حكيمي يتفوه بعبارة غاضبة أثناء توجهه إلى غرفة تغيير الملابس بملعب "حديقة الأمراء"، قائلا: "هذه هي فرنسا" تعبيرا عن استيائه الشديد من قرار طرده.

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ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن حكيمي كرر فعلة إبراهيموفيتش مع سان جيرمان، لكن بلغة أقل فظاظة.

وأشارت إلى أن إبراهيموفيتش في عام 2015 عقب مباراة ضد بوردو، خرج غاضبا من حكم المباراة، وقال أمام الكاميرات: "ألعب كرة القدم منذ 15 عاما ولم أر مثل هذا الحكم السيئ في هذا البلد القذر. هذا البلد لا يستحق باريس. لا ينبغي أن يكون النادي هنا.. نحن أفضل كثيرا من اللعب في هذا البلد".

المصدر: وسائل إعلام