الروسية كوديرميتوفا تطيح بمواطنتها باتابوفا من روما

تأهلت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا باتابوفا إلى الدور ربع النهائي من بطولة روما للتنس "للماسترز - WTA 1000"، المقامة على الملاعب الرملية، والبالغ مجموع جوائزها (3.57) مليون دولار.

وجاء صعود كوديرميتوفا على حساب مواطنتها أناستاسيا باتابوف، إثر تغلبها عليها، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-5) (3-6) و(6-1) في "الديربي" الذي جرى بينهما اليوم السبت، واستغرقت ساعتين و23 دقيقة.

وستكون فيرونيكا كوديرميتوفا (26 عاما) في الدور ربع النهائي للبطولة، مع الفائزة من اللقاء الذي سيجمع الأمريكية كوكو غوف والتشيكية ماري بوزدنيكوفا، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: "russian.rt.com"