مبابي يرد على شائعات أزمة صيام رمضان

نفى الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، تدخله لاحتواء أزمة في بلاده بسبب شهر رمضان.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن اتحاد الكرة المحلي استعان بمبابي، ليتدخل لمنع لاعبي منتخب الديوك للشباب من الاعتصام، خلال معسكر مارس الماضي.

Évitez de mettre mon nom dans vos salades et vérifiez vos sources svp…

Bonne soirée 👍🏽 https://t.co/ltxDriB15L — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 11, 2023

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وأضافت أن اللاعبين لوحوا بالإضراب، في حال منعهم من الصيام في شهر رمضان، وهو ما دفع الاتحاد الفرنسي لطلب مساعدة مبابي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي تدخل باعتباره القائد الجديد لمنتخب فرنسا، بعد اعتزال عدد من النجوم الكبار عقب مونديال 2022، مثل هوغو لوريس وستيف مانداندا ورافائيل فاران.



وأعاد النجم الفرنسي صاحب الـ24 عاما، عبر حسابه على "تويتر"، نشر تقرير صحيفة "ليكيب" مكذبا تماما ما تردد في هذا الشأن.



وعلق مبابي بتغريدة يقول فيها: "أرجو عدم خلط اسمي بمثل هذه الادعاءات، والتحقق جيدا من مصادركم.. طاب مساؤكم".

المصدر: "وسائل إعلام"