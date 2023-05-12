رسميا.. مرتضى منصور يعلن تركه منصب رئيس الزمالك (فيديو)

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم بعزله من منصبه، رحيله بشكل رسمي عن رئاسة القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس: "قررت الرحيل عن رئاسة الزمالك، وأمير وأحمد أيضا لن يستكملا عملهما داخل النادي، وشيلوا أنتم المسؤولية".

وأضاف: "أنا وأحمد وأمير سنظل أعضاء عاملين في النادي، وتحت أمر الزمالك في أي وقت، ووزارة الرياضة تستلم مننا النادي ونشوف هتعرف تدفع مرتبات الموظفين أم لا".

وأشار مرتضى منصور: "مجلس الإدارة رغم تمسكه باستمراري في رئاسة النادي، ولكني لم أعد متمسكا بالبقاء في منصبي في ظل الأزمات العديدة التي تحاصرنا".

وأوضح: وزير الرياضة لا يملك الحق في تجميد المجلس لأن الحكم غير نهائي، وأدرس عدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بشأن قرار عزلي لأن المناخ الرياضي أصبح فاسدا".

وأتم مرتضى منصور: "اعتذاري عن عدم الاستمرار في رئاسة النادي، أمر يخصني فقط مع احترامي للمجلس، وليس له علاقة أيضا بأنني سأقوم باستكمال شكوى اتحاد الكرة والأهلي في الفيفا".

وحذر مرتضى منصور، في تصريحات للصحفيين قبل عقد المؤتمر الصحفي، من خطورة الوضع الذي يمر به نادي الزمالك في الفترة الحالية، واصفا إياه بالكارثي، بقوله: "النادي داخل على كارثة، وممكن يقفل بعد أسبوعين.. النادي مش وسيلة للترفيه، لازم الناس تفوق".

وكان مرتضى قد صدر بحقه حكم بالحبس لمدة شهر، وخضع للعقوبة، ما أسقط عنه عضوية مجلس الإدارة بحسب اللائحة الاسترشادية، قبل أن يصدر حكم قضائي بعزله من منصبه، وقرار من وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ الحكم وإعلان منصب الرئيس شاغرا.

المصدر: "shorouknews"