هل يعود من الاعتزال؟ غاريث بيل يتلقى عرضا من فريق 

يسعى الكندي راين رينولدز نجم هوليوود ومالك فريق ريكسهام، الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، لإقناع الويلزي غاريث بيل بالعودة من الاعتزال واللعب مع فريقه.

واعتزل غاريث بيل (33 عاما) لعب كرة القدم بشكل نهائي بعد تحقيقه جميع الألقاب الممكنة مع فريق ريال مدريد سواء محليا أو قاريا وحتى عالميا.

ولكن جوناثان بارنيت وكيل أعمال غاريث بيل صرح بأن المهاجم الويلزي الطائر "لا يريد أن يلعب كرة القدم مرة أخرى".

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن جوناثان بارنيت قوله: "إن عودة بيل من الاعتزال من أجل ريكسهام؟ لا أعتقد ذلك".

وأضاف "لقد شعر بيل بالإطراء من العروض التي قدمت إليه، لكنه الآن يعيش حياة رائعة وهو يستحق ذلك. لقد كان أفضل لاعب كرة قدم بريطاني".

وكشف "ملاك ريكسهام لم يتحدثوا معي، ربما تحدثوا مع غاريث، لكن بيل لا يريد أن يلعب كرة القدم مرة أخرى".

وتابع جوناثان بارنيت: "لقد كان يتمتع بمسيرة رائعة، لكنه الآن يعيش حياة هادئة مع عائلته، وهذا أهم شيء حيث يقضي الكثير من الوقت الآن مع أطفاله. من الواضح أنه سيفعل أشياء أخرى في وقت لاحق".

المصدر: وكالات