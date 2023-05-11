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المغرب يهزم الجزائر في عقر دارها (فيديو)

الرياضة

المغرب يهزم الجزائر في عقر دارها (فيديو)
RT
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انتزع المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (تحت 17 عاما)، من نظيره الجزائري، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.

وأحرز المهاجم المغربي زكرياء وزان هدفين متتاليين "لأسود الأطلس" في الدقيقتين (28 و57)، بينما تكفل زميله لاعب خط الوسط آدم شكير بتسجيل الهدف الثالث بحلول الدقيقة 86 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة الجزائرية.

وسيكون المغرب على موعد في الدور قبل النهائي لبطولة القارة السمراء، مع الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي مالي والكونغو.

كما نجح منتخب المغرب أيضا في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين.

المصدر: وكالات 

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