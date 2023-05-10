سرقة ميدالية ذهبية لأولمبياد موسكو 1980

أفاد التلفزيون الحكومي الإيطالي "راي" مساء يوم الأربعاء، بأن منزل أسطورة ألعاب القوى سارة سيميوني بطلة أولمبياد موسكو 1980، تعرض للسطو وسرقت منه ذهبية نجمة الوثب العالي.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد حدثت عملية السطو يوم السبت الماضي، عندما عادت سارة سيموني، البالغة من العمر 70 عاما، إلى منزلها في بلدة "ريفولي فيرونيزي"، وجدت أن اللصوص سرقوا أشياء ثمينة، بما في ذلك الميدالية الذهبية لأولمبياد موسكو 1980.

وسرقة هذه الميدالية بالذات أزعجت بشكل خاص نجمة الوثب العالي الشهيرة، التي احتفظت بالرقم القياسي الوطني في هذ الرياضة لمدة 36 عاما، حتى عام 2007.

وقالت سارة سيميوني للصحفيين: "أناشد اللصوص: أطلب منكم أن تعيدوا لي على الأقل الميدالية الذهبية التي فزت بها في الألعاب الأولمبية في موسكو. هم في جميع الأحول لن يستطيعوا فعل أي شيء بها، بطريقة أو بأخرى لكسب المال منها. أما بالنسبة لي فهي ثمينة".

Sputnik /В. Чистяков

في هذا الصدد، أشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت - La Gazzetta dello Sport" إلى أن فوز سارة سيموني في موسكو كان ذا أهمية كبيرة لرياضة ألعاب القوى للسيدات في إيطاليا. وكانت هذه ثاني ميدالية ذهبية أولمبية تحصل عليها رياضية إيطالية، بعد فوز أوندينا فالا بذهبية سباق 80 متر حواجز في أولمبياد برلين عام 1936.

Rubata la medaglia d’oro olimpica vinta dalla Simeoni a Mosca 1980: “Restituitemela” https://t.co/yvS3C2J2pa — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) May 10, 2023

المصدر: "rsport.ria.ru"