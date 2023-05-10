لحظة غضب رونالدو على لاعب الخليج تثير الجدل

أثارت لقطة مصورة تظهر انفعال كريستيانو رونالدو على أحد اللاعبين الجدل، خلال مواجهة النصر بنظيره الخليج، على أرض ملعب "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري "روشن" السعودي.

وعانى لاعب نادي الخليج من الإصابة، لتدخل عربة نقل المصابين إلى أرض الملعب، وبعد أن تبين أن اللاعب لا يشكو من إصابة خطيرة طالب النجم البرتغالي بخروج العربة على الفور تجنبا لإهدار الوقت، قبل أن ينفعل غضبا ويحمل اللاعب بيده ويجلسه على مقاعد العربة بالقوة.

لماذا قنوات SSC لم تظهر هذه اللقطات من مباراة النصر و الخليج ؟!



اعتداء رونالدو على لاعب الخليج !



كفاية تصغير لأنفسنا و رياضتنا @ssc_sports



حسبنا الله ونعم الوكيل 🤲 pic.twitter.com/vwZ9xjACP1 — سارة الزهراني (@ittigirls1) May 9, 2023

وأثارت اللقطة التي تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، غضب البعض الذين ذهبوا لانتقاد سلوك النجم البرتغالي ووصفه بالتصرف المتعجرف.

فيما انتقد آخرون حكام الدوري السعودي الذين حسب وصفهم "ضعفاء" أمام رونالدو ولا يستطيعون اتخاذ قرارات صارمة تجاه سلوك وتجاوزات اللاعب الشهير.

قدام عين الحكم!!!

يأمر على سائق العربة بالخروج من الملعب!! ويحمل لاعب الخليج ويركبه العربة!!

من يبلغ رونالدو أنه مجرد لاعب كرة قدم ليس إلا!!

رسالة لـ @saudiFF

حكامنا لا يوجد لديهم شخصية "ضعفاء" pic.twitter.com/JnW2QzdjOw — سلطان الحارثي (@s_alharthi11) May 9, 2023

رونالدو بزنط لاعب الخليج وبركبة عربة نقل المصابين بالقوة .

هذا تغطرس ولا يشوف احد شي احفظو قليلا من كرامة اللاعبين بالدوري .#الهلال

#عبدالرزاق_حمداللهpic.twitter.com/2R5VNDLtFn — ابو سلطان الحارثي (@hfcbig1) May 9, 2023

وأخفق رونالدو البالغ 38 عاما وزملاؤه في تقليص الفارق بشكل أكبر مع متصدر سلم ترتيب المسابقة، نادي اتحاد جدة، بعد أن تعثروا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع نادي الخليج.

بذلك بات رصيد "العالمي" 57 في وصافة الترتيب، بفارق 5 نقاط عن فريق "النمور"، قبل 4 جولات من ختام الدوري المحلي.

المصدر: RT