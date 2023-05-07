ابن رحمة يقود وست هام للفوز على مانشستر يونايتد

حقق نادي وست هام يونايتد فوزا ثمينا على حساب ضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد، مساء يوم الأحد، ضمن مباريات الجولة رقم 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين وست هام بالفضل في هذا الفوز لجناحه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يحسن حارس مانشستر يونايتد، الإسباني دافيد دي خيا التعامل معها لتتجاوزه الكرة وتسكن شباكه.

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وبهذه النتيجة، رفع وست هام رصيده إلى 37 نقطة في المركز الـ15 وبات يبتعد بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط،، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 63 نقطة في المركز الرابع.

المصدر: RT