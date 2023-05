غوارديولا يكشف سبب انفعاله بشدة على هالاند في لقاء ليدز

كشف مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، سبب انفعاله على مهاجم فريقه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، خلال مواجهة ليدز يونايتد أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد أن سجل لاعب خط الوسط الألماني إلكاي غوندوغان هدفين في الشوط الأول ليضع مانشستر سيتي متقدما 2-0 أمام ليدز يونايتد، تحصل "السيتي" على ركلة جزاء، فظهر غوارديولا بالقرب من دكة البدلاء وهو يطالب هالاند بتسديد ركلة الجزاء التي حصلوا عليها في الدقائق الأخيرة.

ولكن هالاند البالغ من العمر 22 عاما، نظر إلى غوارديولا قبل تسليم الكرة إلى غوندوغان حتى يتمكن الألماني من إكمال ثلاثية "هاتريك"، لكن الأخير أهدر الركلة ثم قلص ليدز الفارق 1-2.

والتقطت عدسات الكاميرات بعدها انفعال غوارديولا على هالاند حيث بدا واضحا حديثه له بالإنجليزية، قائلا: "You have to take it" (كان عليك أن تسددها أنت).

وقال غوارديولا، في تصريحاته عقب المباراة تعليقا على ما حدث: "ما فهمته هو أن هالاند قام بالتنازل عن ضربة الجزاء لزميله الذي يريد أن يكمل الهاتريك، أعلم أن غوندوغان منفذ جيد لضربات الجزاء حقا، لكن دائما ينتابني شعور سيئ عندما تكون النتيجة 1-0 أو 2-0 ونهدر ضربة جزاء".

وأضاف: "ما حدث يظهر مدى روعة هالاند، ولكن قم بذلك إذا كانت النتيجة 4-0 وتبقى 10 دقائق، ولكن عندما تكون النتيجة 2-0 فاللاعب المكلف (بتسديد ركلات الجزاء) كان يجب أن يسدد، هالاند أفضل منفذ لضربات الجزاء لدينا حاليا، لذا كان يجب عليه أن يسدد الركلة".

وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وبهذه النتيجة، عزز مانشستر سيتي موقعه في صدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 82 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط من أقرب منافسيه أرسنال، بينما تجمد رصيد ليدز عند 30 نقطة في المركز الـ17.

