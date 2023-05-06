بايرن ميونيخ يبتعد بصدارة الدوري الألماني بفوز صعب على بريمن

أحكم بايرن ميونيخ قبضته على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم وابتعد بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند، بفوزه على مضيفه فيردر بريمن 2-1 السبت ضمن منافسات المرحلة 31.

وانتظر بطل ألمانيا في المواسم العشرة الأخيرة حتى الدقيقة 62 من الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عبر سيرج غنابري، قبل أن يضيف البديل لوروا ساني الثاني بعد 10 دقائق.

وسجل هدف بريمن الوحيد البديل نيكلاس شميت في الدقيقة 87 في ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وعزز بايرن ميونيخ صدارته للترتيب مع 65 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن دورتموند الذي يستقبل فولفسبورغ في ختام المنافسات الأحد حيث بات أمام معادلة الفوز فقط لإعادة الفارق إلى نقطة والحفاظ على آماله بإنهاء هيمنة البافاري والفوز بلقبه الأول في الدوري منذ عام 2012، وذلك قبل 3 مراحل من النهاية.

أما بريمن فقد تجمد رصيده عند 35 في المركز الـ12.

المصدر: وكالات