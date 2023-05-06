مدرب الهلال السعودي يرد على أنباء تفاوض "الأزرق" مع ميسي

رد المدير الفني لنادي الهلال السعودي، الأرجنتيني رامون دياز، على الأنباء التي ربطت فريقه بالتعاقد مع مواطنه ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

وزعمت تقارير صحفية قبل أيام أن الهلال ينوي التعاقد مع ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وقد قدم له عرضا هو الأضخم في تاريخ كرة القدم يتضمن حصول "البرغوث" على 400 مليون يورو سنويا.

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وعند سؤال مدرب نادي الهلال عن صحة الأنباء المتداولة حول ضم ميسي للفريق، راوغ دياز ورفض نفي أو تأكيد هذه الأنباء، وفضل الخوض في التفاصيل بعد نهاية إياب نهائي دوري أبطال آسيا الذي يجمع الهلال مع أوراوا ريد دايموندز الياباني في طوكيو، ظهر يوم السبت.

وقال دياز للصحفيين: "الآن نركز على المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا، مع نهاية المباراة لكل حادث حديث".

وانضم ميسي إلى سان جيرمان في العام 2021 ووقع على عقد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام ثالث، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن إدارة نادي العاصمة الفرنسية قررت عدم تفعيل بند التمديد بعد سفر "البرغوث" مؤخرا إلى السعودية دون الحصول على إذن الفريق لتتم معاقبته بالإيقاف لمدة أسبوعين.

المصدر: وكالات