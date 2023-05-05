الأهلي يهزم بيراميدز ويتوج بكأس السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه

توج الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الـ13 في تاريخه بعد فوزه على نظيره بيراميدز 1-0، في مباراة جمعتهما يوم الجمعة في ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان للشوطين الإضافيين، حيث نجح المدافع الدولي التونسي علي معلول من تسجيل هدف الفوز للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الأول.

علي سجلها.. علي دونها

وضع البصمة الأولى والسعادة الأولى



هدف الأهلي الأول بأقدام علي معلول من ركلة جزاء..



#كأس_السوبر_المصري#الأهلي_بيراميدزpic.twitter.com/DWjqHEAuTV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2023

وحافظ الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على اللقب الذي حققه في أكتوبر الماضي على حساب الزمالك.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي في كأس السوبر المصري لهذا الموسم ضد الزمالك لكن المارد الأبيض انسحب بداعي وجود "محاباة" من الاتحاد المحلي ضد الفريق، ليقرر بعدها الاتحاد المصري مشاركة بيراميدز.

المصدر: RT