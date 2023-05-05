الطريق لأولمبياد باريس.. قرعة صعبة للمغرب ومتوازنة لمصر في كأس إفريقيا
وضعت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للاعبين تحت 23 عاما التي سحبت يوم الجمعة المنتخب الأولمبي المغربي في مجموعة صعبة، ومصر في مجموعة في المتناول على الورق.
وجاءت قرعة البطولة المقررة في المغرب في الفترة من 24 يونيو وحتى 8 يوليو المقبلين كالتالي:
المجموعة الأولى: المغرب، غانا، الكونغو، غينيا
المجموعة الثانية: مصر، مالي، الغابون، النيجر
The 2023 #TotalEnergiesAFCONU23 groups in full 🔢 pic.twitter.com/RD47CboO4r— #TotalEnergiesAFCONU17 2023 🏆 (@CAF_Online) May 5, 2023
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في أمم إفريقيا لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس صيف العام المقبل، فيما يواجه صاحب المركز الرابع نظيره صاحب الترتيب ذاته ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاما.
المصدر: وكالات