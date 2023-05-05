مدرب نيوكاسل يعلق على أنباء اهتمام فريقه بضم رونالدو ونيمار

دحض إيدي هاو مدرب نيوكاسل، الشائعات التي ربطت فريقه بضم نجوم كبار في الصيف أمثال كريستيانو رونالدو ونيمار، مؤكدا أنه سيتعين على فريقه اكتشاف نجوم المستقبل قبل أن يتصدروا العناوين.

وتم خلال الأيام الماضية، ربط نيوكاسل المملوك سعوديا بضم رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، ونيمار نجم باريس سان جيرمان، من أجل الرفع من شعبية الفريق، لكن هاو استبعد هذا الطرح.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، قال المدرب الإنجليزي الذي استشهد بأن قواعد اللعب المالي النظيف سيكون عاملا محددا لخطط النادي في التدعيمات: "من الأفضل أن نكتشفهم (نجوم المستقبل) قبل أن يظهروا على الساحة العالمية، من الممكن ألا نستطيع تحمل نفقات هؤلاء اللاعبين (رونالدو ونيمار) حيث إنهم الأفضل في العالم".

وأضاف: "لن نكون في وضع يسمح لنا بتحمل نفقات التعاقد معهم أو دفع رواتبهم، لذلك نحن بحاجة للذهاب للأسفل والبحث عن لاعبين صغار لنطورهم".

وأكمل: "هذه النوعية من الإشاعات كانت موجودة منذ اليوم الأول للاستحواذ (السعودي على الفريق)، بطبيعة الحال الكل افترض وقتها أن الأسماء الكبرى في عالم كرة القدم ستذهب إلى نيوكاسل، لا يمكننا أن نبرم مثل هذه التعاقدات في هذه اللحظة".

ومنذ استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل في أكتوبر 2021، نهج الفريق استراتيجية تعتمد على ضم لاعبين موهوبين وغير معروفين على الساحة العالمية وبأسعار معقولة.

ويعتبر كل من برونو غيماريش (36 مليون جنيه إسترليني)، وسفين بوتمان (32 مليون جنيه إسترليني)، وألكسندر إيزاك (60 مليون جنيه إسترليني) من أبرز الصفقات التي أبرمها نيوكاسل في حقبة الملاك السعوديين.

المصدر: ديلي ميل