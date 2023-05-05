موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري

تتجه الأنظار مساء يوم الجمعة إلى ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي سيكون مسرحا لموقعة الأهلي ضد منافسه بيراميدز في كأس السوبر المصري لكرة القدم.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي في كأس السوبر المصري مع غريمه التقليدي الزمالك لكن المارد الأبيض انسحب بداعي وجود "محاباة" من الاتحاد المحلي ضد الفريق، ليقرر بعدها الاتحاد المصري مشاركة بيراميدز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الموسم الماضي، فيما أحرز الأهلي لقب كأس مصر، الشهر الماضي، بالفوز على بيراميدز في النهائي.

وثارت أزمة حول مشاركة محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم الأهلي في كأس السوبر المصري بعدما تعرض لعقوبة الإيقاف بداعي توجيه هتافات مسيئة ضد ناديه السابق الزمالك عقب مباراة القمة في يناير الماضي.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، الذي صدر قرار من محكمة محلية بعزله من منصبه، قد قال في مقطع فيديو على موقع النادي: "مجلس الإدارة بالإجماع اتخذ قرارا بالاعتذار وليس الانسحاب من مباراة السوبر في الإمارات".

المصدر: وكالات