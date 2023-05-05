منتدى قازان.. منصة لتطوير العلاقات الرياضية بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي

ينعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" هذا العام في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في الفترة من 18- 19 مايو الجاري، بمشاركة ممثلي 64 دولة و59 منطقة روسية.

ووفقا لبيان المكتب الصحفي للمنتدى، سيناقش المشاركون في مسار "الرياضة" توسيع التعاون الرياضي بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي في منتدى قازان 2023.

وسيكون المشاركون في الجلسات، مسؤولين رياضيين من روسيا وقطر وسوريا والسعودية ودول أخرى.

وسيفتتح المسار بجلسة "الرياضة عامل شراكة مستدامة بين روسيا والعالم الإسلامي"، والتي سيحضرها وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين، وعضو رئيس الاتحاد الروسي للتنس شاميل تاربيشيف، ووزير الرياضة والشباب القطري صلاح بن غانم العلي، ورئيس الاتحاد الرياضي العام السوري فراس معلا، ووزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي بن ​​فيصل آل سعود وآخرون.

وقال وزير الرياضة في تتارستان، فلاديمير ليونوف بهذا الصدد: "ترجع أهمية الجلسة إلى الديناميكيات المتزايدة للتفاعل في مجال التربية البدنية والرياضة بين الاتحاد الروسي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ومن المقترح مناقشة توسيع التعاون الرياضي بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي، وعقد فعاليات مشتركة في شكل مفتوح، وتوسيع التعاون من خلال التبادلات الرياضية".

وستكون هناك جلسة أخرى للمنتدى بعنوان "التعاون الدولي في إطار تطوير الرياضة الرقمية في دول منظمة التعاون الإسلامي".

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ومن المتوقع أن يحضرها وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي مقصود شادايف ورئيس دورة "ألعاب المستقبل" إيغور ستولياروف.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار المسار، ستعقد جلسة "اجتماع رابطة الدول الإسلامية في الهوكي" وسيشارك في المناقشة الأمين العام لاتحاد رياضات التضامن الإسلامي ناصر المجالي، ورئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية هامل أحمد القبيسي، ورئيس اتحاد هوكي الجليد بجمهورية تترستان نايل ماغانوف وآخرون.

ومن المقرر أيضا مناقشة خطة التقويم الرياضي للرابطة، لصياغة خط واحد لتطوير لعبة الهوكي في الدول التي يسود فيها الدين الإسلامي لتطوير وتعميم لعبة الهوكي في مناطق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

كما سيسمح التعاون للدول بالاستفادة من الخبرة المكتسبة في لعبة الهوكي الروسية، وتدريب اللاعبين والمدربين والحكام، والوصول إلى أساليب التدريب للاعبي الهوكي الشباب.

المصدر: RT