لأول مرة.. دولة عربية تستضيف بطولة العالم للغوص الحر

تستضيف دولة الكويت بطولة العالم للغوص الحر، خلال الفترة من 7 إلى 13 من شهر مايو الجاري، بمشاركة 350 رياضيا يمثلون أكثر من 44 دولة.

وأكد سلام الرجيب، مدير بطولة العالم للغوص الحر، أن اللجنة المنظمة انتهت من تجهيز مجمع أحواض نادي كاظمة الرياضي، وذلك لاستضافة المنافسات في حدث رياضي هو الأكبر الذي يقام في البلاد.

وأضاف الرجيب أن بطولة العالم ستقام للمرة الأولى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث تقدمت الكويت بطلب لاستضافتها منذ عام ونصف العام، وحصلت على حق تنظيمها بعد منافسة شرسة مع العديد من الدول، مشددا على أن هناك المزيد من البطولات التي ستقام في الكويت، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

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وتابع أن الكويت ستشارك في بطولة العالم للمرة الأولى بمنتخب السيدات، والذي يضم بين صفوفه 5 لاعبات.

وستتنافس المنتخبات المشاركة، في 6 فئات بنظام الحركة وفئة واحدة بنظام الثبات.

وأشار الرجيب إلى أن بطولة العالم تحظى بمشاركة 8 دول عربية، هي السعودية، والإمارات، والبحرين، وعمان، ومصر، وفلسطين والجزائر إلى جانب الدولة المستضيفة الكويت.

وأوضح أن وفود منتخبات السعودية وإيطاليا وفرنسا وألمانيا هي الأكبر عددا من الوفود المشاركة في بطولة العالم.

المصدر: "اليوم السابع"