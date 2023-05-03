مصير تذاكر الزمالك في السوبر بعد اعتذار النادي المصري

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي مشاركة بيراميدز في كأس السوبر المصري بدلا من الزمالك.

وقال مجلس أبوظبي في بيان رسمي: "بناء على المستجدات الواردة يشارك بيراميدز في كأس السوبر المصري، بعد كتاب رسمي من الاتحاد المصري بتغيير أحد طرفي اللقاء".

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وأضاف البيان: "نتقدم باعتذارنا للجماهير التي بادرت بحجز تذاكر حضور المباراة بناء على الأطراف المعلن عنها سابقا، لأسباب يعلمها الجميع، وخارجة عن إرادة مجلس أبوظبي الرياضي، لكونه ليس جهة الاختصاص في تحديد أطراف المباراة".



وأعلن مجلس أبوظبي إتاحة الفرصة أمام الجماهير الراغبة في استرجاع قيمة تذاكر المباراة في الأماكن المخصصة لجمهور الزمالك، منذ صدور البيان وحتى الساعة 11 من مساء الغد الخميس عبر البريد الإلكتروني للشركة الخاصة بالتذاكر.

وستقام مباراة كأس السوبر المصري الجمعة المقبل بالإمارات، وتجمع عادة بين بطل الدوري وبطل الكأس المحلية.

وكان رئيس الزمالك مرتضى منصور، أعلن اعتذار فريقه عن خوض السوبر المصري أمام الأهلي، بداعي الحفاظ على ماء وجه النادي.

المصدر: "وكالات"