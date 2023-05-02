كلوب يبرر تصرفه "المخجل" في لقاء توتنهام

ألقى المدرب الألماني يورغن كلوب باللوم على الغضب والعاطفة في سلوكه بعد فوز ليفربول الدرامي 4-3 على توتنهام الأحد الماضي في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى مدرب ليفربول بطاقة صفراء بعدما احتفل بطريقة "مخجلة" بهدف لاعبه ديوغو جوتا في الوقت المحتسب بدل الضائع، بمواجهة الحكم الرابع جون بروكس، قبل اتهامه حكم الساحة بول تيرني بمحاولة "الثأر ضد ليفربول"، بعد المباراة.

وقال كلوب بعد المباراة إنه لا يعرف ما الذي يكنه تيرني "نحونا" كما أثار مشاكل مع التعليقات التي أدلى بها الحكم تجاهه.

تصرفات كلوب واجهت إدانات من قبل البعض وحاول مدرب ليفربول شرح سلوكه الثلاثاء، حيث قال: "كان ينبغي ألا يحدث الوضع برمته على الإطلاق.. لقد كان ذلك بدافع العاطفة، وبسبب الغضب في تلك اللحظة. لهذا السبب احتفلت بالطريقة التي شهدتموها".

وأضاف كلوب "بعد المباراة حاولت التحلي بالهدوء. قلت (في مقابلات تلفزيونية) ما قاله لي (تيرني) لم يكن جيدا.. فتحت الصندوق الذي لم أرغب في فتحه. الباقي هو الأشياء التي قلتها عن شعوري في تلك اللحظة".

المصدر: أ ب