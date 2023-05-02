الاتحاد المصري يعلن عن بديل الزمالك لمواجهة الأهلي في كأس السوبر

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة المصري عن بديل الزمالك، بعد اعتذار الأخير عن مواجهة الأهلي في السوبر المصري.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم: "نادي بيراميدز هو من سيشارك في بطولة السوبر المصري بالإمارات بدلا من نادي الزمالك".

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وأضاف: "اتحاد الكرة تواصل مع بيراميدز، ورحب الأخير بخوض السوبر".

وأكمل: "الاتحاد المصري ينتظر خطابا رسميا من الزمالك للاعتذار عن عدم خوض اللقاء".

واستبعد الكومي في ختام تصريحاته، إلغاء مباراة السوبر المصري، مؤكدا خوض اللقاء في موعده.

وستقام مباراة كأس السوبر المصري الجمعة المقبل بالإمارات، وتجمع عادة بين بطل الدوري وبطل الكأس المحلية.

وكان رئيس الزمالك مرتضى منصور، أعلن اعتذار فريقه عن خوض السوبر المصري أمام الأهلي، بداعي الحفاظ على ماء وجه النادي.

المصدر: المصري اليوم