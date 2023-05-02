دورة مدريد.. انتهاء مشوار الروسي روبليف على يد مواطنه خاتشانوف

انتهى مشوار الروسي أندريه روبليف، المصنف سادسا عالميا، عند الدور ثمن النهائي في دورة مدريد للتنس للماسترز، بسقوطه الثلاثاء على يد مواطنه كارن خاتشانوف المصنف رقم 12.

وجاءت خسارة روبليف بمجموعتين دون رد وبواقع 6-7، 4-6.

ودخل روبليف إلى الدورة وهو مرشح للذهاب بعيدا بعد تتويجه في مونتي كارلو بأول ألقابه في دورات الماسترز وبلوغه نهائي دورة بانيا لوكا البوسنية.

ولكن خاتشانوف عرف كيفية إيقاف مواطنه ليبلغ الدور ربع النهائي من دورة ماسترز على ملاعب ترابية للمرة الأولى في مسيرته، ويتفوق 3-2 في المواجهات المباشرة ضد روبليف.

ويواجه خاتشانوف في الدور المقبل، الفائز من المباراة التي ستجمع بين حامل اللقب، الإسباني كارلوس ألكاراس والألماني ألكسندر زفيريف.

المصدر: وكالات