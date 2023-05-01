كلوب مهدد بالإيقاف عن الظهور في الملعب مع ليفربول

بات المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، مهددا بالإيقاف عن الظهور في الملعب مع فريقه خلال المباريات المقبلة، بسبب خلاف مع حكم لقاء ليفربول وتوتنهام.

وكان كلوب توجه نحو الحكم الرابع لمباراة ليفربول وتوتنهام التي أقيمت أمس الأحد، للاحتفال أمامه بعد أن سجل "الريدز" هدف الفوز 4-3 في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأخرج حكم المباراة بول تيرني بطاقة صفراء ضد كلوب الذي بدا وكأنه يحرك عضلته الخلفية الضامة وهو يحتفل بالفوز.

وأقر كلوب بأنه يستحق العقوبة بسبب تصرفه الاحتفالي، لكنه اتهم تيرني بعد ذلك بقول شيء "غير مقبول" وأشار إلى أن الحكم يكن ضغينة ما ضد ناديه.

وقال كلوب لمحطة "سكاي سبورت" التلفزيونية: "لنا سجل قديم مع السيد تيرني.. أنا حقا لا أعرف ما أمر هذا الرجل معنا.. حقا لا أعرف، سيقول دائما إنه لا يوجد أي شيء، وهذا ليس صحيحا.. لا يمكن أن يكون الأمر كذلك.. لا أدري حقا ما إذا كان الأمر يتعلق بي، بسبب طريقة نظره لي، لا أفهم ذلك. (أما عن) تصرفي الاحتفالي أمام الحكم الرابع، فلم أقل أي كلام مسيء، لا شيء، لكنه (التصرف) لم يكن ضروريا، ولقد نلت جزائي على ذلك على الفور، أصبت بشد في أوتار الركبة أو العضلة المقربة أو أيا كان.. حسنا، هذا عادل، لكن ما قاله لي حينها عندما أعطاني البطاقة الصفراء.. غير مقبول".

غير أن لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي التي تشرف على حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، دافعت بقوة عن تيرني بعد مراجعة صوت محادثته مع كلوب.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الاثنين: "يتم تسجيل (ما يصدر عن) مسؤولي المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في جميع المباريات عبر نظام اتصالات"، مضيفة أن تيرني "تصرف بطريقة احترافية طوال الوقت، بما في ذلك عند إصداره التنبيه لمدير ليفربول(الفني)، لذلك، نحن ندحض بشدة أي إشارة إلى أن أفعال تيرني كانت غير لائقة".

المصدر: أ ب