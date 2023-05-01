مبابي يسجل أحد أغرب الأهداف في الموسم الحالي (فيديو)

أحرز نجم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، واحدا من أغرب الأهداف في الموسم الحالي، وذلك خلال مباراة فريقه ضد ضيفه لوريان، أمس الأحد في المرحلة الـ33 من الدوري الفرنسي.

وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم لوريان بهدف دون رد، ارتكب حارس الأخير، السويسري إيفون مفوغو خطأ كارثيا استفاد منه مبابي ليسجل هدف التعديل لسان جيرمان.

Le but plein de malice de Kylian Mbappé hier. 👀



🎥 @Ligue1_ENGpic.twitter.com/FgEpY3vGGE — Actu Foot (@ActuFoot_) May 1, 2023

وقام مفوغو بوضع الكرة على الأرض وثبتها على الرغم من عدم إطلاق الحكم صفارته، فاستفاد المهاجم الدولي الفرنسي لينقض عليها ويحولها في الشباك في الدقيقة 29.

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هدف الاسطورة مبابي الغريب 😂 pic.twitter.com/mVORlT8aq3 — عالم مبابي (@k7goat) April 30, 2023

ورفع مبابي رصيده في صدارة الهدافين إلى 23 هدفا، بفارق هدفين عن الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل.

ورغم تلقيه هذا الهدف الغريب، فقد نجح لوريان في انتزاع الفوز من ملعب سان جيرمان بنتيجة 3-1 ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز العاشر.

أما سان جيرمان، فما زال يحافظ على صدارة الدوري بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه مارسيليا وذلك قبل خمس مراحل فقط من ختام منافسات المسابقة.

المصدر: RT