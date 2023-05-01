المصرية ميار شريف تصنع التاريخ في بطولة مدريد للتنس

واصلت النجمة المصرية ميار شريف المصنفة 59 عالميا، تألقها في دورة مدريد، إحدى دورات الألف نقطة في التنس، وذلك ببلوغها الدور ربع النهائي.

وجاء تأهل المصرية بعد فوزها في دور الـ16 يوم الاثنين، على البلجيكية أليس مارتينيز المصنفة 29 عالميا، بمجموعتين لواحدة بواقع 6-4، و0-6، و6-4.

✨ Mayar's magical Madrid run continues ✨@MayarSherif_1 outlasts Mertens to reach her first ever Hologic WTA 1000 quarterfinal!#MMOPENpic.twitter.com/KARn2Thg6Z — wta (@WTA) May 1, 2023

وأصبحت ميار أول لاعبة مصرية على الإطلاق تصل إلى ربع نهائي إحدى دورات الألف نقطة في التنس.

وكانت ميار، حققت أكبر فوز في مسيرتها وفي تاريخ أي لاعبة في التنس المصري، وذلك عقب فوزها قبل أيام على المصنفة الخامسة عالميا، الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين دون رد، في الدور الثالث من بطولة مدريد.

وتنتظر ميار في الدور ربع النهائي لبطولة مدريد، الفائزة من المواجهة التي ستجمع بين البيلاروسية أرينا سابالنكا والروسية ميرا أندرييفا.

المصدر: WTA