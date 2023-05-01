 
مباشر

المصرية ميار شريف تصنع التاريخ في بطولة مدريد للتنس

الرياضة

المصرية ميار شريف تصنع التاريخ في بطولة مدريد للتنس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v883

واصلت النجمة المصرية ميار شريف المصنفة 59 عالميا، تألقها في دورة مدريد، إحدى دورات الألف نقطة في التنس، وذلك ببلوغها الدور ربع النهائي.

وجاء تأهل المصرية بعد فوزها في دور الـ16 يوم الاثنين، على البلجيكية أليس مارتينيز المصنفة 29 عالميا، بمجموعتين لواحدة بواقع 6-4، و0-6، و6-4.

وأصبحت ميار أول لاعبة مصرية على الإطلاق تصل إلى ربع نهائي إحدى دورات الألف نقطة في التنس.

وكانت ميار، حققت أكبر فوز في مسيرتها وفي تاريخ أي لاعبة في التنس المصري، وذلك عقب فوزها قبل أيام على المصنفة الخامسة عالميا، الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين دون رد، في الدور الثالث من بطولة مدريد.

وتنتظر ميار في الدور ربع النهائي لبطولة مدريد، الفائزة من المواجهة التي ستجمع بين البيلاروسية أرينا سابالنكا والروسية ميرا أندرييفا.

المصدر: WTA

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا