بايرن ميونخ يستعيد توازنه وصدارة الدوري

استعاد فريق بايرن ميونخ توازنه ومعه صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه على ضيفه هيرتا برلين (2-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثلاثين من "البوندسليغا".

ووقع على هدفي العملاق البافاري كل من المهاجمين، الألماني سيرج جنابري والفرنسي كينغسلي كومان عند الدقيقتين (69، و79) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

وحقق فريق بايرن ميونخ انتصاره الأول بعد تعادل وهزيمة على الترتيب، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة، ويعتلي صدارة الدوري "البوندسليغا"، متجاوزا فارق نقطة واحدة فريق بوروسيا دورتموند، الذي سقط في فخ التعادل (1-1) أمام مضيه بوخوم، يوم الجمعة الماضي، في افتتاح مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تعرض نادي هيرتا برلين للهزيمة الرابعة على التوالي، ليتوقف رصيده عند 22 نقطة فقط، في قاع الترتيب، ليقترب بشكل كبير من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

المصدر: RT