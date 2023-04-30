إنتر ميلان يروض "نسور" لاتسيو.. ويمنح نابولي فرصة حسم لقب الدوري

حول نادي إنتر ميلان تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه لاتسيو (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

افتتح المهاجم البرازيلي فيليبي اندرسون التسجيل لفريق لاتسيو بعد مرور نصف ساعة من زمن الشوط الأول.

ولكن "النيراتزوري" نجح في قلب الطاولة على الضيوف برده بثلاثة أهداف متتالية، حيث أحرز المهاجم الأرجنتيني البديل لاوتارو مارتينيز هدفين في الدقيقتين (78 و90)، وتخللهما هدف زميله المدافع الألماني روبن جوسينس الذي سجله في الدقيقة 83 من زمن اللقاء، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وحقق فريق انتر ميلان بذلك الانتصار الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة، ويتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو" متجاوزا بفارق الأهداف كلا من جاره ميلان ونادي روما، صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

ليستمر الصراع على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، مشتعلا بين كل من إنتر ميلان "النيراتزوري"، ميلان "الروسونيري"، روما "الذئاب"، إضافة إلى فريق أتالانتا، حتى الجولات الأخيرة من الدوري.

في المقابل، تعرض نادي لاتسيو للهزيمة الثانية على التوالي، ليتجمد رصيده عند 61 نقطة، في المرتبة الثانية على سلم الترتيب، متأخرا بفارق 17 نقطة عن المتصدر نابولي.

ومنح فريق إنتر ميلان بفوزه على ضيفه لاتسيو، فريق نابولي فرصة جيدة لحسم لقب بطل الدوري "السكوديتو" لصالحه مبكرا، في حال تغلبه على ضيفه ساليرنيتانا، في المباراة التي ستجمعهما اليوم الأحد أيضا في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب الأسطورة "دييغو ارماندو مارادونا".