ميلان ينتزع نقطة ثمينة من بين أنياب "الذئاب" في الوقت بدل الضائع!

انتزع نادي ميلان تعادلا ثمينا من مضيفه روما (1-1) في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام هدف التقدم لأصحاب الأرض "الذئاب" في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الضائع.

ورد لاعب خط الوسط البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس بهدف التعادل عند الدقيقة السابعة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للقاء الذي جرى على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما.

ورفع فريق ميلان رصيده إلى 57 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو" متقدما بفارق الأهداف على نادي روما، وبانتظار نتيجة مباراة فريق إنتر ميلان وضيفه لاتسيو مساء غد الأحد.

ليستمر الصراع على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، مشتعلا بين ميلان "الروسونيري"، روما "الذئاب"، إنتر ميلان "النيراتزوري"، إضافة إلى فريق أتالانتا، حتى الجولات الأخيرة من الدوري.

المصدر: RT