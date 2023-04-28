دينامو موسكو يتكبد هزيمة مفاجئة في عقر داره

مني فريق دينامو موسكو بهزيمة مفاجئة في عقر داره على يد ضيفه فاكيل (0-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الـ25 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين الفريق الضيف بالفضل في انتصاره لمهاجمه غيورغي غونغادزه، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (49، و60 من ضربة جزاء) من عمر المباراة.

وتعرض فريق دينامو موسكو بذلك للهزيمة الثانية على التوالي، ليتوقف رصيده عند 39 نقطة، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، حقق نادي فاكيل من مدينة فورونيج، هذا الانتصار الثمين، بعد ثلاث هزائم وتعادل واحد، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT