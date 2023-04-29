زينيت بطرسبورغ يكتسح كريليا سوفيتوف بخماسية برازيلية

ألحق فريق زينيت بطرسبورغ هزيمة ساحقة بضيفه كريليا سوفيتوف القادم من مدينة سمارا (5-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا أربعة أهداف لفريق العاصمة الشمالية، في الدقائق (19 من ضربة جزاء، 55، 68، 73)، بينما تكفل مواطنه كلودينهو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب "سوليدارنوست أرينا" بمدينة سمارا.

وحقق فريق زينيت بطرسبورغ انتصاره الثاني على التوالي، ليعزز صدارته للدوري برصيد 61 نقطة، ويصبح قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ بلقب بطل الدوري.

في المقابل، تعرض نادي كريليا سوفيتوف للهزيمة الثانية على التوالي، ليتوقف رصيده عند 25 نقطة، ويحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT