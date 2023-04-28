زيدان يتلقى صدمة جديدة

تلقى زين الدين زيدان، صدمة جديدة بشأن مساعيه لاستئناف مسيرته التدريبية، بعد توقف لمدة عامين، منذ انتهاء ولايته الثانية مع ريال مدريد في صيف 2021.

وفي هذا الصدد، أكدت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" أن نادي يوفنتوس قرر الإبقاء على مدربه ماسيميليانو أليغري، للموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن إدارة اليوفي جددت الثقة في أليغري رغم تراجع نتائج وأداء الفريق هذا الموسم، والعصبية الشديدة التي يبدو عليها المدرب.

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وخسر فريق السيدة العجوز، كأس إيطاليا والسوبر المحلي، وتبددت آماله في الكالتشيو، وخرج مبكرا من دوري أبطال أوروبا، بينما تأهل لمواجهة إشبيلية في قبل نهائي الدوري الأوروبي.

ورغم اقتراب نابولي من التتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، فإن هذا الإخفاق لن يؤثر على مستقبل المدرب الإيطالي داخل البيانكونيري.

من جانبها، لفتت شبكة RMC سبورت، أن قرار يوفنتوس يمثل صدمة لزيدان، الذي اعتبر العمل مع العملاق الإيطالي، أولوية له في الموسم المقبل.

وتبخر الحلم الأكبر لزيدان في قيادة منتخب فرنسا، بعد تجديد تعاقد المدرب الحالي للديوك، ديديه ديشامب حتى صيف 2026.

المصدر: "وسائل إعلام"