موقف "يويفا" من منح برشلونة رخصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية، عن موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من حصول نادي برشلونة الإسباني على رخصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبرتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة سيحصل على رخصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، على الرغم من استمرار التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية نيغريرا".

وأشارت الصحيفة إلى إن اللجنة التي تمنح التراخيص للأندية للمشاركة في البطولات القارية قبل 15 مايو، ستمنح الترخيص للفريق الكتالوني، حيث لا يوجد سبب واضح بالنسبة لهم، لطرد النادي من المنافسة في دوري الأبطال للموسم المقبل.

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ووجه الادعاء الإسباني بشكل رسمي، اتهاما لـ "البارسا" قضية فساد مزعومة، على خلفية دفعه مبلغ 1.4 مليون يورو لـ نيغريرا، لتقديم تقارير متعلقة بالحكام.

وأضافت الصحيفة أنه من الممكن أن تتدخل لجنة الانضباط التابعة لـ "يويفا"، من أجل رفض مشاركة "البلوغرانا" بمجرد منح الترخيص، فهي هيئة أخرى بمستوى قضائي مختلف، لكنهم لا يملكون معلومات في الوقت الحالي تدعم نظرية منع النادي الكتالوني من المنافسة القارية.

وأوضح التقرير بأن "يويفا"، لم يكن ليخاطر باتخاذ قرار منح النادي الكتالوني ذلك الترخيص، حيث أنهم طرحوا عدة تساؤلات أهمها ما إذا كان هناك تعارض واضح بين منصب لجنة الحكام وشركة إنريكيز المملوكة لـ نيغريرا، ليأتي الرد بـ "لا" من قبل الاتحاد الإسباني، حيث أن بيان الاحتمال لا يكفي من أجل منع "البارسا"، إنما من الضروري إثبات التورط والتهمة من أجل اتخاذ أي إجراء يخص مشاركة الفريق في المسابقات القارية.

المصدر: 365scores