ممثل إيطالي شهير يهاجم طليقة أشرف حكيمي

انتقد الممثل الإيطالي أليساندرو ليكيو، هبة عبوك عارضة الأزياء الإسبانية من أصول تونسية والزوجة السابقة للمغربي أشرف حكيمي، بسبب مطالبها المادية الكبيرة بعد انفصالها عن اللاعب.

ويرى ليكيو أن طلب عبوك ما قيمته 10 ملايين يورو بعد الانفصال عن حكيمي، هو أمر يجعل من الزواج عملا تجاريا بحتا.

ونشر الممثل الإيطالي صورة للثنائي حكيمي وعبوك، وذلك على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، وترك تعليقا عبر فيه عن رأيه فيما يحدث بين حكيمي وعبوك.

وكتب ليكيو: "إن طلب 10 ملايين هو أمر يجعل من الزواج عملا تجاريا، وبرأيي أن ذلك ليس صحيحا، تصرف (عبوك) غير مقبول ولا يعبر عن فنانة ناجحة كما كانت".

🔥 Alessandro Lequio ataca duramente a Hiba Abouk



😳 "Lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar"

https://t.co/0RS4itUhRw — Otro Mundo (@OtroMundoMD) April 25, 2023

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وتساءل ليكيو: "أصل المسألة هنا، هل تركت هبة وظيفتها بناء على رغبة زوجها، أو لأنها لم تكن لديها عروض شائقة، ثم شعرت براحة أكبر لكونها (سيدة)؟".

وختم: "على الزوج التزامات تجاه الأبناء، لكن الزوجة السابقة وهي سيدة أعمال ناجحة مثقلة بالديون، ما عليها فعله هو العمل كما كانت تفعل من قبل، إن طلب تعويض قدره 10 ملايين شيء ليس جميلا".

يذكر أن هبة عبوك انفصلت عن أشرف حكيمي بعد اتهام الثاني من قبل شابة فرنسية باغتصابها، لتقرر النيابة الفرنسية فتح تحقيق في الواقعة.

وبعد ذلك طالبت هبة عبوك، البالغة 36 عاما، بنصف ثروة زوجها السابق، وفق ما أكده موقع lavanguardia الإسباني.

وتعتقد عبوك أنه يحق لها الحصول على ما يقرب من نصف ثروة حكيمي، التي قدرها الموقع الإسباني المذكور بأنها تتراوح بين 8 و10 ملايين يورو، لكن المغربي أبدى استعداده لمنحها 2 مليون فقط!

وعليه رفعت عبوك، دعوى قضائية ضد حكيمي تتهمه فيها بـ"سوء إدارة أصول الزوجية"، استنادا إلى الادعاءات الرامية على أنه سجل كل ممتلكاته باسم والدته.

المصدر: arabicpost