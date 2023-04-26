اختطاف مهاجم منتخب ليبيا من قبل مسلحين

تداولت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء، أخبارا عن اختطاف مهاجم المنتخب الليبي، محمد زعبية، وسط تضارب عن ملابسات اختفائه.

وقال الصحفي الليبي بشير زعبية، مهاجم نادي الاتحاد والمنتخب الليبي، إنه انقطع الاتصال مع نجل شقيقه، منذ يوم الخميس الماضي.

وقال زعبية في "تدوينة" على موقع "فيسبوك" الأحد الماضي: "سألني عدد من الأصدقاء على الخاص عن مدى صحة الخبر المتداول، بشأن خطف نجم فريق الاتحاد والمنتخب الوطني، محمد زعبية... نعم انقطع الاتصال مع محمد منذ الخميس الماضي".

facebook/bzabiya

وكانت بعض الصحف قد تداولت أنباء عن القبض على اللاعب محمد زعبية، والفنان أصيل بحير الذي كان متواجدا برفقته، من قبل مجموعة مسلحة تابعة لجهاز دعم الاستقرار الذي يرأسه غنيوة الككلي، واقتادوا زعبية بقوة السلاح إلى مقرهم بمنطقة أبو سليم.

🚨 جماعة "غنيوة الككلي" المسلحة في ليبيا اختطفت منذ أيام #محمد_زعبية اللاعب الدولي لنادي اتحاد طرابلس والنادي العربي 🇰🇼ولاعب الترجي التونسي ومولدية وهران وشبيبة القبائل الجزائريين السابق 🇱🇾#هيدوpic.twitter.com/7RGXxhCezY — هـيــدو (@hedooo1982) April 26, 2023

وقالت وسائل إعلام محلية ليبية، إن القبض على زعبية تم بعد تلاسن مع أحد عناصر الجهاز داخل مستشفى شارع الزاوية أثناء زيارة صديق له مصاب بالمستشفى في العاصمة طرابلس.

جريدة الشروق التونسية



جماعة مسلحة تختطف محمد زعبية مهاجم فريق الاتحاد الليبي ومنتخب ليبيا في طرابلس قبل عدة أيام



• الاعب سبق له الاحتراف في العربي pic.twitter.com/VAiLXNA8x5 — الملعب الرياضية - Elmaalab.com (@elmalabq8) April 26, 2023

ولعب محمد زعبية لعدة أندية عربية أبرزها الاتحاد الليبي والعربي القطري وشبيبة القبائل ومولودية وهران الجزائريين والترجي التونسي، كما لعب للمنتخب الليبي في تصفيات كأس العالم 2010.

ويقضي اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، حاليا فترة العلاج الطبيعي ولا يزال يعتمد على العكازين من أجل التحرك وذلك بعدما تعرض لإصابة قوية في القدم اليسرى خضع على إثرها لعملية جراحية في شهر فبراير الماضي.

المصدر: وسائل إعلام