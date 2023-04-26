مساع لتغيير توصيات اللجنة الأولمبية الدولية بشأن قبول الروس

قررت اللجنة الأولمبية الروسية السعي لتغيير توصيات اللجنة الأولمبية الدولية بشأن قبول الرياضيين الروس في المسابقات العالمية.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "المعايير أصبحت أكثر صرامة، ولا تقتصر على التمييز وفق الجنسية فحسب، بل تمت إضافة التمييز حسب نوع النشاط، من خلال الانتماء الإداري إلى المنظمات ذات الأهمية الاجتماعية والرياضية".

إقرأ المزيد

وتابع بوزدنياكوف: "نرى أن هذا هو تعسف من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وسنسعى بالتأكيد لتغيير هذه الظروف".

في 28 مارس، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح للبيلاروس والروس الذين لم يدعموا العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا بالتنافس في وضع محايد.

وفي الوقت نفسه، ينصح الرياضيون من روسيا وبيلاروس المرتبطون بالقوات المسلحة أو الوكالات الأمنية في بلدانهم بالتوقف عن المشاركة في البطولات.

وفي نهاية فبراير 2022، أوقفت معظم المنظمات الرياضية المنتخبات الوطنية لروسيا وبيلاروس بناء على توصية اللجنة الأولمبية الدولية. ولم يتم اتخاذ قرار بشأن مشاركة ممثلي هذه الدول في أولمبياد 2024 حتى الآن.

المصدر: وكالة "ريا نوفوستي"