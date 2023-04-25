بعد منتخب المغرب.. هذا الحلم يراود وليد الركراكي

كشف وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن حلمه الأكبر عقب الرحيل عن "أسود الأطلس" خلال السنوات المقبلة.

وخطف وليد الركراكي (47 عاما) الأضواء خلال نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" عندما قاد منتخب بلاده "أسود الأطلس" إلى الدور قبل النهائي للمونديال، في إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق في التاريخ.

وقال وليد الركراكي في تصريحات عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "متى سيحصل أول مدرب عربي أو إفريقي على وظيفة في الدوري الإنجليزي، الأمر معقد دائما بالنسبة للمدربين الأفارقة في أوروبا".

وأضاف: "المونديال الأخير أظهر أننا قادرون على ذلك، ولكننا في انتظار مالك أو رئيس ناد يمتلك من الشجاعة ما يجعله يمنحنا الفرصة".

وتابع: "بالطبع العمل في الدوري الإنجليزي كان هدفا لي منذ بداية مسيرتي، أنا أعمل على هذا الحلم بكل تأكيد".

واختتم الركراكي حديثه قائلا: "المنتخب المغربي قدم كل ما لديه في كأس العالم وأظهر للعالم ما يمتلك، وهدفنا الاستمرار على نفس المنوال".

وتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، بعد التعادل مع كرواتيا من دون أهداف، والفوز على بلجيكا بهدفين من دون رد، وكذلك التغلب على كندا بهدفين مقابل هدف واحد.

وفجر منتخب المغرب مفاجأة من العيار الثقيل إطاحته بالمنتخب الإسباني من الدور ثمن النهائي للمونديال، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (3-0)، وواصل سلسلة مفاجآته بإقصائه منتخب البرتغال من الدور ربع النهائي، بفوزه عليه بهدف وحيد.

وخسر المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي بهدفين من دون رد، في الدور قبل النهائي للبطولة، ومن ثم خسر أمام كرواتيا (1-2)، ليحصل على المركز الرابع في كأس العالم.

المصدر: وكالات