الطيران البولندي يمنع لاعبة تنس روسية من ركوب الطائرة في مطار القاهرة

أكدت شركة الطيران البولندية LOT، استبعاد لاعبة التنس فيتاليا دياتشينكو من الرحلة بسبب الجنسية الروسية، وذلك نقلا عن وكالة "ريا نوفوستي".

وقالت شركة الطيران في بيان لها:"لا يمكن لشركة LOT البولندية قبول مواطن من حاملي الجنسية الروسية على متن رحلتها، وفقا لمرسوم وزير الشؤون الداخلية والإدارة البولندي الصادر في 13 مارس 2020 بشأن التعليق المؤقت أو تقييد حركة المرور عبر الحدود في بعض نقاط العبور الحدودية".

وفي 24 أبريل، لم يسمح موظفو شركة LOT للاعبة الروسية بالسفر عبر رحلة من القاهرة إلى العاصمة البولندية وارسو، مبررين الأمر بقواعد شركة الطيران.

وقالت دياتشينكو إنها اضطرت للبقاء في المطار المصري لمدة 18 ساعة، ما جعلها تفوت المنافسة في نيس.

وتحتل دياتشينكو البالغة 32 عاما المرتبة 250 في تصنيف اتحاد التنس الدولي النسائي (WTA)، ولديها لقب واحد في بطولات المنظمة بفئة الزوجي.

المصدر: وكالة "ريا نوفوستي"