بايرن ميونخ يقرر التضحية بأسطورة النادي

يعتزم بايرن ميونخ حسم أمر العديد من نجوم الفريق بعد أن انقلب الموسم بشكل مفاجئ في غضون فترة وجيزة تم خلالها إقصاء الفريق من بطولتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، لم تسر الأمور في بايرن كما تمنتها الإدارة البافارية عند إقالة المدرب جوليان ناجلسمان وتعيين توماس توخيل.

وأضاف التقرير، أن شهر نيسان الكارثي، دفع إدارة بايرن ميونخ للتفكير في عملية إحلال وتجديد الفريق من جديد.

Many changes are expected at Bayern Munich this summer: 🧹⤵️



🇩🇪 The management believe the side are better without Thomas Müller. He could lose his starting spot next year.#Transfers



(Source: @Plettigoal) pic.twitter.com/y8LJgbIueZ — S M L SPORTS⚽️ (@SML_Sports) April 24, 2023

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وأشار التقرير، إلى أن الثورة المحتملة في بايرن، قد تطول الأسطورة توماس مولر، الذي يعد من اللاعبين التاريخيين للنادي البافاري.

ويحظى مولر البالغ 33 عاما بتقدير كبير من جانب إدارة بايرن ميونخ، لكنه لن يكون له دور مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من تسجيل مولر 7 أهداف وتقديمه 11 تمريرة حاسمة في 35 مباراة بمختلف المسابقات، وهي أرقام جيدة لأي لاعب، لكنها أقل من مردوده في بايرن على مدار السنوات الماضية.

المصدر: "وسائل إعلام"