كولومبيا تعلن عن وديتي العراق وألمانيا

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم الاثنين، أن المنتخب الأول سيخوض مواجهتين وديتين في يونيو المقبل أمام العراق وألمانيا.

وقال الاتحاد اللاتيني في بيان، إن المباراتين تأتيان ضمن الأجندة الدولية خلال الفترة بين 12 و20 يونيو، مشيرا إلى أن المنتخب الكولومبي سيسافر من جديد إلى أوروبا لمواجهة منتخب أوروبي، وآخر من آسيا.



وتحت قيادة مدربه الأرجنتيني نيستور لورينزو، لم يتذوق "التريكولور" طعم الخسارة في آخر 6 مباريات، بواقع 4 انتصارات أمام غواتيمالا والمكسيك وباراغواي واليابان، وتعادلين أمام المنتخبين الأمريكي والكوري الجنوبي.



ومن المقرر أن تحتضن إسبانيا المواجهة الأولى أمام العراق في 16 يونيو، ثم ستكون المواجهة الثانية أمام "المانشافت" بعدها بأربعة أيام في جيلزنكيرشن.

المصدر: "وكالات"