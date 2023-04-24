أشرف حكيمي يرد على رسالة طليقته هبة عبوك

شارك المغربي أشرف حكيمي، مدافع فريق باريس سان جيرمان متابعيه على موقع "تويتر" بصورة لزيارته إلى المغرب خلال عيد الفطر لقضاء بعض الوقت مع الأيتام من جمعية باب الريان.

ونشر أشرف حكيمي صورا له عبر حسابه على موقع "تويتر" خلال زيارته للجمعية ورسمه البسمة على وجوه الأطفال الايتام خلال العيد.

وعلق عليها بالقول: "سعيد لقضاء عيد الفطر مع عائلة باب ريان! يا له من إلهام لرؤية الفرح على وجوه الأطفال".

Heureux d'avoir passé l’Aid Fitr avec la famille de Bab Rayan ! 👏🏽 Quelle inspiration de voir la joie sur les visages des enfants ✨ pic.twitter.com/FcHxBu4DDW — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) April 23, 2023

كما شوهد حكيمي في مقطع فيديو تداوله ناشطون على موقع "تويتر" وهو يتفاعل ويلعب مع الأطفال، وهم يغنون ألحان مغربية جميلة.

وقال العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن أشرف حكيمي يفضل أن يكون رده على طليقته من خلال تجاهلها والمضي قدما في حياته.

وكانت هبة عبوك، طليقة اللاعب المغربي، قد وجهت رسالة حادة لأشرف حكيمي من خلال خاصية الـ"ستوري" عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

وقامت هبة عبوك بنشر صورة لها عبر هذه الخاصية في تطبيق "إنستغرام" مع أغنية ديستني تشايلد "Survivor" في الخلفية.

وحملت كلمات الأغنية رسالة واضحة لأشرف حكيمي بعد ما اكدته وسائل إعلام بأنه قام بتسجيل كامل أملاكه باسم والدته، قائلة: “الآن بعد أن خرجت من حياتي، أنا أفضل بكثير. كنت تعتقد أنني سأكون ضعيفة بدونك، لكنني أقوى. كنت تعتقد أنني سوف أفلس بدونك، لكنني أغنى. كنت تعتقد أنني سأكون حزينة بدونك، أضحك أكثر".

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وطلبت الممثلة الإسبانية من أصول تونسية الانفصال عن لاعب كرة القدم المغربي المحترف في باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد قيام فتاة بالتوجه إلى مركز الشرطة في شهر فبراير الماضي لاتهام اللاعب بالاعتداء الجنسي عليها في منزله.

وفي مارس الماضي، أعلنت هبة عبوك عبر حسابها على موقع "إنستغرام" انفصالها عن حكيمي.

وبحسب ما ورد، فقد طلبت هبة عبوك، 36 عاما، الحصول على نصف ممتلكات حكيمي (23 عاما)، لكنها صدمت عندما اكتشفت أن كل ما يمتلكه هو باسم والدته.

المصدر: وسائل إعلام