جهل أمريكي أم سخرية من النادي الإنجليزي.. هنري يتعرض لموقف محرج على الهواء

تعرض تييري هنري أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي إلى موقف محرج أثناء تحليل مباراة ليون ومارسيليا في قمة الجولة 32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتواجد هنري لتحليل مباراة القمة المرتقبة في "ليغ 1" عبر خدمة "أمازون برايم" للبث الرقمي، وأجرى الاستوديو التحليلي مقابلة مع الأمريكي جون تيكستور مالك نادي ليون للحديث عن اللقاء.

وأثناء المقابلة، التفت رئيس ليون إلى هنري ليقول له: "لقد رأيتك تلعب قليلا لذلك الفريق الإنجليزي"، وهو بالطبع يقصد أرسنال الذي قضى فيه الهولندي الدولي السابق مسيرته في إنجلترا.

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موقف تيكستور والذي بدى وكأنه محاولة للتقليل من النادي اللندني، لكن لا يجب إغفال أن الأمريكيين ليسوا مولعين حقا بكرة القدم، وذلك على الرغم من حقيقة أن رجل الأعمال الأمريكي يملك نادي بوتافوجو البرازيلي إلى جانب ليون الفرنسي، إلا أن ذلك يعد استثمارا بحتا.

واستحوذ تيكستور على حصة بلغت 77.49% من أسهم ليون في ديسمبر 2022، بعد نجاحه في الحصول على 39.2 مليون سهم من أسهم النادي الفرنسي العريق.

وعلى جانب آخر، لعب هنري 376 مباراة مع أرسنال، تمكن خلالها من تسجيل 228 هدفا، وله تجربة قصيرة في برشلونة الإسباني، فيما ختم مسيرته مع نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي.

المصدر:goal