نابولي يخطف فوزا "قاتلا" من ملعب يوفنتوس

انتزع نادي نابولي فوزا "قاتلا" من أمام مضيفه يوفنتوس بهدف نظيف، في مباراة جمعتهما يوم الأحد في المرحلة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل جياكومو راسبادوري، هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل، وبالتحديد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

🚨 هدف نابولي على يوفنتوس دقيقة 93 🔥pic.twitter.com/YxqCrVO3CT — KinG £ (@xKGx__) April 23, 2023

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 78 نقطة معززا موقعه في صدارة الترتيب بفارق 17 نقطة عن أقرب مطارديه لاتسيو.

في المقابل، تجمد رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة وبقي في المركز الثالث.

المصدر: RT