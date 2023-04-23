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نابولي يخطف فوزا "قاتلا" من ملعب يوفنتوس

الرياضة

نابولي يخطف فوزا
AP
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انتزع نادي نابولي فوزا "قاتلا" من أمام مضيفه يوفنتوس بهدف نظيف، في مباراة جمعتهما يوم الأحد في المرحلة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل جياكومو راسبادوري، هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل، وبالتحديد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 78 نقطة معززا موقعه في صدارة الترتيب بفارق 17 نقطة عن أقرب مطارديه لاتسيو.

في المقابل، تجمد رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة وبقي في المركز الثالث.

المصدر: RT

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