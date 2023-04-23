في21 دقيقة.. نيوكاسل يمطر شباك توتنهام بخمسة أهداف

حقق نادي نيوكاسل فوزا عريضا على ضيفه توتنهام بنتيجة 6-1 في مباراة جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاجأ أصحاب الأرض الفريق الضيف بتسجيله خمسة أهداف في غضون 21 دقيقة عن طريق جاكوب ميرفي "هدفين"، وجولينتون، وألكسندر إيساك "هدفين"، في الدقائق 2، و9، 6، 19، و21 تواليا.

وسجل توتنهام هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 49 عبر مهاجمه هاري كين، لكن كاليوم ويلسون أعاد الفارق إلى خمسة أهداف بتسجيله الهدف السادس لنيوكاسل في الدقيقة 67.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن نيوكاسل يعد الفريق السادس فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يسجل 3 أهداف في أول 9 دقائق من مباراة بالمسابقة الإنجليزية.

وأضافت: "تقدم نيوكاسل 5-0 في غضون 21 دقيقة، وهو ثاني أسرع فريق يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مانشستر سيتي ضد واتفورد في سبتمبر 2019 (خلال 18 دقيقة)".

وبهذا الفوز، رفع نيوكاسل رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، ليعزز حظوظه في حجز أحد المقاعد الأربعة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد توتنهام عند 53 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: "أوبتا"