التشكيلة الأساسية لقمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

أعلن المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي، ونظيره في أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني عن تشكيلتي فريقيهما لمواجهتهما المرتقبة مساء يوم الأحد ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وينفرد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، متقدما بفارق 8 نقاط عن غريمه ريال مدريد، بينما يحل أتلتيكو مدريد ثالثا بـ60 نقطة.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

الدفاع: كوندي، أراوخو، ألونسو، بالدي.

الوسط: بوسكيتس، فرينكي دي يونغ، جافي.

الهجوم: رافينيا، فيران توريس، ليفاندوفسكي.

بينما جاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد كالتالي:

👥 Simeone’s XI for today! pic.twitter.com/dmfdCtG1l4 — Atlético de Madrid (@atletienglish) April 23, 2023

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: كاراسكو، هيرموسو، خيمينيز، سافيتش، مولينا.

الوسط: فيتسل، ليمار، دي بول.

الهجوم: كوريا، غريزمان.

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