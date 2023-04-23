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الروسي روبليف يبلغ نهائي دورة بانيا لوكا

الرياضة

الروسي روبليف يبلغ نهائي دورة بانيا لوكا
AP
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بلغ الروسي أندريه روبليف الدور النهائي لبطولة لوكا بانيا البوسنية للتنس البالغ مجموع جوائزها 560 ألف دولار، بفوزه على السلوفاكي أليكس مولتشان بمجموعتين دون رد.

وجاء فوز روبليف المصنف ثانيا في البطولة على منافسه السلوفاكي بواقع 6-2، و6-4.

ورفع النجم الروسي رصيده من الانتصارات المتتالية إلى 8 وسيواجه في الدور النهائي اللاعب الصربي دوشان لايوفيتش، والذي تأهل عقب فوزه على مواطنه ميومير كيكمانوفيتش بنتيجة 4-6 و7-6، و6-4.

تجدر الإشارة إلى أن لايوفيتش كان قد أقصى في الدور ربع النهائي، مواطنه نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا، بالفوز عليه بنتيجة 6-4، و7-6.

المصدر: ATP

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