كأس إيطاليا.. رفع عقوبة الإيقاف عن لوكاكو

رفع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق مهاجم إنتر، روميلو لوكاكو بعد رد فعله إثر تعرضه لإساءة عنصرية في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا ضد يوفنتوس (1-1).

وسيتمكن لوكاكو بذلك من خوض مباراة الإياب بين إنتر ويوفنتوس المقررة الأربعاء المقبل.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييلي غرافينا، بعد إلغاء عقوبة لوكاكو أمس السبت "مبدأ محاربة كل أشكال العنصرية يشكل أحد المبادئ التأسيسية للنظام الرياضي".

وأضاف أن اللاعب "كان هدفا، في عدة مناسبات، للكراهية والتمييز العنصري الخطير والمتكرر والبغيض على مستوى يمكن أن يبرر سلوكا غير قانوني".

أما لوكاكو البالغ من العمر 29 عاما فرحب بقرار الاتحاد الإيطالي بقوله "أنا سعيد حقا بهذا القرار الصادر عن رئيس الاتحاد الذي أظهر حساسية كبيرة تجاه الموقف".

وختم "لقد أظهر أن ثمة إرادة في محاربة العنصرية".

وكان لوكاكو قد سجل هدف التعادل "القاتل" لصالح إنتر 1-1 في لقاء الذهاب بمعقل يوفنتوس، في الدقيقة 90.

ولكن المهاجم البلجيكي حصل على البطاقة الحمراء بعد تلقيه الإنذار الثاني، بسبب احتفاله مشيرا بالسكوت لجماهير يوفنتوس التي وجهت له إساءات عنصرية.

المصدر: وكالات