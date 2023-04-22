دجوكوفيتش ينسحب من دورة مدريد للماسترز

انسحب الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا من دورة مدريد للماسترز في التنس، بحسب ما أعلن المنظمون يوم السبت.

ونشر منظمو الدورة عبر حسابهم الرسمي على "إنستغرام"، صورة للصربي مرفقة بتعليق "نوفاك دجوكوفيتش غير قادر على المنافسة في دورة مدريد المفتوحة" التي تنطلق في 26 أبريل الحالي.

ويعد انسحاب دجوكوفيتش الذي يعتقد أنه مرتبط بمشكلة كان يعاني منها في مرفقه، بمثابة ضربة لاستعداداته لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) التي تنطلق في مايو المقبل.

وتعرض الصربي البالغ 35 عاما لهزيمة مفاجئة بمجموعتين متتاليتين، أمام مواطنه دوشان لايوفيتش في ربع نهائي دورة لوكا بانيا في البوسنة أمس الجمعة.

وقبيل ذلك، عكر الإيطالي لورنتسو موزيتي، صفو عودة الصربي إلى الملاعب بعد غيابه القسري عن دورتي إنديان ويلز وميامي الأمريكيتين بسبب عدم تلقيه لقاح كوفيد-19، بإقصائه من ثمن نهائي دورة مونتي كارلو في 13 أبريل الحالي.

وكان دجوكوفيتش صرح قبل دورة بانيا لوكا بأن مرفقه "ليس في حالة مثالية".

وبالتالي، انضم دجوكوفيتش في انسحابه إلى الإسباني رافائيل نادال الذي يشاركه الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولات الكبرى في التنس (22 لقبا لكل منهما).

المصدر: أ ف ب